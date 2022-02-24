Все рейсы в аэропортах ряда городов приостановлены

Приостановлены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Аэродинамика", управляющей данными воздушными гаванями.
"Решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа, с 04 часов 47 минут 24 февраля до 00:00 25 февраля временно приостановлены. Зона для полетов признана не безопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов, встречающим, прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений",
По всем вопросам переноса и возврата билетов путешественников просят обращаться в авиакомпании.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале проведения спецоперации на Украине.
Также Росавиация ввела ограничения на полеты из 12 аэропортов на юге России до 2 марта.
В связи с осложнением ситуации на Украине введены ограничения на полеты в следующих аэропортах: Ростов-на-Дону («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.