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3 часа назад

Туристы рассказали, на что готовы ради селфи

Мира Маркина

Две тысячи путешественников из Великобритании приняли участие в опросе, с помощью которого выяснилось, на какой риск они готовы идти ради идеального селфи для блога. Результатами исследования поделилось издание Mirror.

Туристы рассказали, на что готовы ради селфи
Фото: DepositphotosDepositphotos

Каждый десятый пользователь, принявший участие в опросе, признался, что ради удачного снимка хотя бы раз оказывался на краю обрыва. Чтобы получить хороший кадр туристы готовы даже рисковать жизнью.

Также ради того, чтобы сделать селфи мечты путешественники готовы, например, очень поздно лечь спать или, напротив, проснуться очень рано. Красивые снимки на рассвете или на закате, определенно, этого стоят, считают респонденты.

Кроме того, ради идеальных селфи путешественники согласны опоздать на поезд или автобус, забраться на высокую гору, заняться подводным плаванием, полетать на воздушном шаре и даже заболеть.

Также результаты исследования показали, что 51% туристов не представляют, как можно не фотографироваться в отпуске, а 21% обязательно делают селфи в путешествиях.

Также вы можете узнать о том, что блогершу подняли на смех за неоправданно дорогой перелет.

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