Блогершу подняли на смех из-за перелета за полмиллиона

Популярная блогерша Анна Пол, прославившаяся на платформе OnlyFans, опубликовала в TikTok-аккаунте видео, в котором показывает условия своего перелета.

Фото: @anna..paull @anna..paull

Девушка купила билет на самолет из Сиднея в Лос-Анджелес за девять тысяч долларов и показала, в каких условиях добралась до пункта назначения.

Она отметила, что у каждого пассажира было собственное сиденье-капсула с откидной кроватью для сна, столиком, мини-шкафчиком для хранения вещей и телевизором. Авиакомпания предоставила крем для лица и рук, бальзам для губ, зубную пасту и щетку, влажные и бумажные салфетки.

Также девушка получила пижаму, маску для сна, тапочки и носки. А в течение полета пассажиров угощали бесплатным шампанским.

Тем не менее, подписчики подняли Анну Пол на смех, отметив, что так и не поняли, за что она заплатила так много денег: "Девять тысяч долларов за еду из микроволновой печи".

Комментаторы заявили, что блогерша потратила деньги впустую.