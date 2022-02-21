Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
2 часа назад

Блогершу подняли на смех за неоправданно дорогой перелет

Стелла Шмель

Популярная блогерша Анна Пол, прославившаяся на платформе OnlyFans, опубликовала в TikTok-аккаунте видео, в котором показывает условия своего перелета.

Блогершу подняли на смех из-за перелета за полмиллиона
Фото: @anna..paull@anna..paull

Девушка купила билет на самолет из Сиднея в Лос-Анджелес за девять тысяч долларов и показала, в каких условиях добралась до пункта назначения.

Она отметила, что у каждого пассажира было собственное сиденье-капсула с откидной кроватью для сна, столиком, мини-шкафчиком для хранения вещей и телевизором. Авиакомпания предоставила крем для лица и рук, бальзам для губ, зубную пасту и щетку, влажные и бумажные салфетки.

Также девушка получила пижаму, маску для сна, тапочки и носки. А в течение полета пассажиров угощали бесплатным шампанским.

Тем не менее, подписчики подняли Анну Пол на смех, отметив, что так и не поняли, за что она заплатила так много денег: "Девять тысяч долларов за еду из микроволновой печи".

Комментаторы заявили, что блогерша потратила деньги впустую.

Ранее мы писали, что блогерша поделилась правилом успешного свидания.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители