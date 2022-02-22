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2 часа назад

Грузия открывается для туристов

Мира Маркина

Стало известно, что с 1 марта в Грузию будет разрешен въезд иностранным туристам и резидентам всех стран при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Эту информацию опубликовало агентство ТАСС.

Грузия открывается для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно заявлению Георгия Гибрадзе, главы оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии, ПЦР-тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию страны. Правила въезда действуют при пересечении воздушных, сухопутных и морских границ.

Кроме того, отменено требование о сдаче ПЦР-теста на третий день после прибытия в Грузию.

Также страна признает сертификаты о вакцинации любым известным сейчас препаратом.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что власти Израиля разрешат въезд всем туристам, независимо от того, были ли они вакцинированы от COVID-19.

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