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1 час назад

Израиль откроет границы для всех туристов

Мария Иглина

С первого марта власти Израиля разрешат въезд всем туристами, независимо от того, были ли они вакцинированы против COVID-19. Об этом сообщает Reuters.com со ссылкой на заявление премьер-министра Нафтали Беннета.

Израиль откроет границы для всех туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Мы наблюдаем последовательное снижение показателей заболеваемости, поэтому настало время постепенно открыть то, что мы первыми в мире закрыли",

— отметил премьер-министр.

Однако для пересечения границы все равно потребуется предъявить два ПЦР-теста: до вылета и в аэропорту Израиля.

Ранее стало известно, что Вьетнам откроет границы для иностранных туристов.

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