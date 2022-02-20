Израиль откроет границы для всех туристов

С первого марта власти Израиля разрешат въезд всем туристами, независимо от того, были ли они вакцинированы против COVID-19. Об этом сообщает Reuters.com со ссылкой на заявление премьер-министра Нафтали Беннета.
"Мы наблюдаем последовательное снижение показателей заболеваемости, поэтому настало время постепенно открыть то, что мы первыми в мире закрыли",
— отметил премьер-министр.
Однако для пересечения границы все равно потребуется предъявить два ПЦР-теста: до вылета и в аэропорту Израиля.
Ранее стало известно, что Вьетнам откроет границы для иностранных туристов.