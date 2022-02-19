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28 минут назад

Вьетнам откроет границы для иностранных туристов

Даша Краснова

Правительство Вьетнама сообщило, что с 15 марта в стране отменят почти все ограничения на путешествия для иностранцев, которые были введены, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Вьетнам откроет границы для иностранных туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В соответствии с новым планом, приезжающим в страну туристам необходимо иметь сертификат о вакцинации и отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до отправления.

Решение властей прозвучало в связи с прекращением роста случаев заражения коронавирусом в стране.

До этого мы сообщали, что Австрия откроет границы для россиян, но с условиями.

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