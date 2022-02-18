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31 минуту назад

Австрия откроет границы для россиян, но с условиями

Даша Краснова

Австрия с 22 февраля разрешит въезд российским туристам. Об этом сообщили в австрийском министерстве туризма.

Австрия откроет границы для россиян, но с условиями
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Да, согласно принятому решению, российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного теста на коронавирус», — подтвердили в министерстве. Новые правила вступят в силу с 22 февраля.

Также в страну можно будет въехать при наличии теста на антиген, переболевшим COVID-19 или после курса вакцинации одним из препаратов, одобренным в Евросоюзе.

До этого мы рассказывали, что Италия выдаст сертификат привитым «Спутником V» после бустерной дозы.

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