Австрия откроет границы для россиян, но с условиями

Австрия с 22 февраля разрешит въезд российским туристам. Об этом сообщили в австрийском министерстве туризма.

«Да, согласно принятому решению, российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного теста на коронавирус», — подтвердили в министерстве. Новые правила вступят в силу с 22 февраля.

Также в страну можно будет въехать при наличии теста на антиген, переболевшим COVID-19 или после курса вакцинации одним из препаратов, одобренным в Евросоюзе.