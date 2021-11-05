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Италия выдаст сертификат привитым «Спутником V» после бустерной дозы

Даша Краснова
51 минуту назад

До сих пор российская вакцина "Спутник V" не признана в Европе, поэтому иностранные власти ищут пути обхода этой проблемы. Например, в Италии привитые "Спутником V" смогут получить COVID-сертификат Евросоюза (ЕС) после бустерной дозы мРНК-вакцины. Об этом сообщил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, передает агентство ANSA.

Италия выдаст сертификат привитым «Спутником V» после бустерной дозы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как пояснил Сперанца, дополнительную дозу вакцины нужно будет получить не позже чем через полгода после завершения вакцинации. Согласно циркуляру Минздрава Италии, опубликованному ранее, речь идет о препаратах компаний Pfizer и Moderna.

До этого Роберто Сперанца призвал взаимно признать вакцины от коронавируса. По его мнению, вопрос признания вакцин не должен иметь политический контекст, и руководствоваться в нем следует только мнением научного сообщества.

Ранее мы сообщали, что происходит в странах-лидерах по вакцинации.

Новости путешествий,Pfizer,Минздрав РФ,ЕС,
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