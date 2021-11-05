Италия выдаст сертификат привитым «Спутником V» после бустерной дозы

До сих пор российская вакцина "Спутник V" не признана в Европе, поэтому иностранные власти ищут пути обхода этой проблемы. Например, в Италии привитые "Спутником V" смогут получить COVID-сертификат Евросоюза (ЕС) после бустерной дозы мРНК-вакцины. Об этом сообщил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, передает агентство ANSA.

Как пояснил Сперанца, дополнительную дозу вакцины нужно будет получить не позже чем через полгода после завершения вакцинации. Согласно циркуляру Минздрава Италии, опубликованному ранее, речь идет о препаратах компаний Pfizer и Moderna.