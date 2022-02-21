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3 часа назад

«Рыдала всю ночь»: россиянка рассказала о полете в шторм

Мира Маркина

Россиянка полетевшая из Москвы на Мадейру рассказала о внеплановой посадке лайнера из-за шторма и часовых задержках рейса. Об этом сообщается на портале TourDom.ru.

«Рыдала всю ночь»: россиянка рассказала о полете в шторм
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Самолет российской авиакомпании вылетел из московского аэропорта 20 февраля в 08:55. Через семь часов полета он попал в сильнейший шторм и не смог совершить посадку. Из-за ухудшения погодных условий власти острова перестали принимать рейсы, поэтому экипаж судна принял решение сесть на острове Тенерифе (Канарские острова).

После посадки пассажиры были вынуждены несколько часов просидеть в самолете, так как Испания не признает российские вакцины. Авиакомпании удалось договориться о поставке питания на борт.

«Я не могу передать словами, что я вчера испытала. Я рыдала весь полет, всю ночь. Это было просто ужасно», — рассказала одна из туристок.

Самолет смог вылететь на Мадейру в 18:56 по местному времени (21:56 по Москве) и приземлиться в аэропорту Фуншала спустя 13 часов после начала пути.

Ранее туристам раскрыли, почему опасно лететь последним рейсом.

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