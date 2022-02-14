Почему опасно лететь последним рейсом

Эксперт в туристической отрасли Меган Омм рассказала, чем может быть опасен вылет последним рейсом дня, особенно зимой и в период летних отпусков. Ее слова приводит The Sun.

Как частый путешественник и специалист отдела маркетинга в одной из авиакомпаний, она заметила тенденцию, что задержки и отмены. связанные с непогодой, встречаются именно зимой. В таком случае шансов вылететь и не сильно потерять во времени больше, если путешественник отдает предпочтение утренним рейсом.

Также в разгар летних отпусков задержки неизбежны, это связано с большим трафиком в данный период.

"С течением времени у авиакомпаний остается меньше возможностей выбора для пассажиров, поэтому, если вам действительно нужно успеть вовремя, утренний рейс часто является лучшим выбором".

Также она посоветовала отдавать предпочтение прямым перелетам, тогда можно не беспокоиться о том, что путешественник опоздает и на стыковочный рейс.

Если же турист выбирает вариант с пересадкой, то лучше предпочесть более длительную стыковку на случай нештатной ситуации.