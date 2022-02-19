Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-4° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
20 минут назад

Эксперты рассказали, куда ехать весной на поезде

Даша Краснова

Популярностью среди железнодорожных направлений весной у россиян пользуются Москва, Санкт-Петербург, Адлер и Сочи. Об сообщили сотрудники сервиса поездок и путешествий Tutu.ru

Эксперты рассказали, куда ехать весной на поезде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Больше всего ж/д билетов на весну оформлено для поездки в Москву, сюда покупают примерно каждый четвертый билет. Средний чек за путешествие на поезде в Москву весной пока равен 2 765 рублям в одну сторону. На втором месте по популярности - Санкт-Петербург. Средний чек сопоставим с московским и находится на уровне 2 635 рублей в одну сторону. Далее по популярности следуют ж/д вокзалы Адлер и Сочи. А средний чек составляет порядка 3,3-3,5 тыс. рублей в одну сторону", - сообщили в Tutu.ru

В топ-10 самых востребованных ж/д направлений на весну также вошли Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург и Кисловодск.

Рейтинг популярных направлений для путешествия на поезде весной с отправлением из Москвы возглавляют Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Также востребованы поезда из Москвы в Сочи, Кисловодск, Ярославль, Владимир, Симферополь и Смоленск.

До этого мы рассказывали, куда поехать на 23 февраля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители