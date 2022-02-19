Эксперты рассказали, куда ехать весной на поезде

"Больше всего ж/д билетов на весну оформлено для поездки в Москву, сюда покупают примерно каждый четвертый билет. Средний чек за путешествие на поезде в Москву весной пока равен 2 765 рублям в одну сторону. На втором месте по популярности - Санкт-Петербург. Средний чек сопоставим с московским и находится на уровне 2 635 рублей в одну сторону. Далее по популярности следуют ж/д вокзалы Адлер и Сочи. А средний чек составляет порядка 3,3-3,5 тыс. рублей в одну сторону", - сообщили в Tutu.ru