Эксперты рассказали, куда ехать весной на поезде

Популярностью среди железнодорожных направлений весной у россиян пользуются Москва, Санкт-Петербург, Адлер и Сочи. Об сообщили сотрудники сервиса поездок и путешествий Tutu.ru
"Больше всего ж/д билетов на весну оформлено для поездки в Москву, сюда покупают примерно каждый четвертый билет. Средний чек за путешествие на поезде в Москву весной пока равен 2 765 рублям в одну сторону. На втором месте по популярности - Санкт-Петербург. Средний чек сопоставим с московским и находится на уровне 2 635 рублей в одну сторону. Далее по популярности следуют ж/д вокзалы Адлер и Сочи. А средний чек составляет порядка 3,3-3,5 тыс. рублей в одну сторону", - сообщили в Tutu.ru
В топ-10 самых востребованных ж/д направлений на весну также вошли Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург и Кисловодск.
Рейтинг популярных направлений для путешествия на поезде весной с отправлением из Москвы возглавляют Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Также востребованы поезда из Москвы в Сочи, Кисловодск, Ярославль, Владимир, Симферополь и Смоленск.
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