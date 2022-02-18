Отпуск с мужским характером: куда поехать на 23 февраля

Мужской праздник выпал в этом году на середину недели. Почему бы не использовать выходной день для путешествия? Поездка в пустыню, где снимали фильм «Дюна», будет стоить от 50 тысяч рублей. Но можно уложится в 10 тысяч, и прокатиться на гоночном автомобиле по трассе «Формулы-1». В Ozon Travel собрали идеи в духе праздника для тех, кто готов к спонтанности и приключениям.

В России

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Ледовый дворец, Санкт-Петербург

Ледовый дворец в Северной столице построили в 2000 году к чемпионату мира по хоккею. Поскольку стадион вмещает более 12000 зрителей, здесь проходят не только игры петербургского хоккейного клуба СКА, но и концерты.

Ozon Travel

Из Ледового дворца можно отправиться в Зимний и посмотреть на полотна, которыми восхищаются во всем мире. Оттуда рукой подать до легендарного памятника — крейсера «Аврора». Величественный бронепалубный корабль прошел три войны, и в День защитника Отечества именно эта достопримечательность — главная в городе.

Добраться в Санкт-Петербург из Москвы можно за 3,5 часа на скоростном поезде «Сапсан». Билет в одну сторону стоит от 2000 рублей.

Гоночная трасса «Сочи Автодром», Сочи

Трассу в Сочи спроектировал немецкий архитектор Герман Тильке, который работал над трассами для «Формулы-1». Здесь можно не только посмотреть гонки, но и прокатиться самому, например, на гоночном такси. А еще по автодрому проводят экскурсии.

Ozon Travel

Получить дополнительную порцию адреналина можно в картинг-клубе рядом со стадионом «Фишт». И, кстати, этот монументальный красавец, принимавший матчи чемпионата мира по футболу, тоже достоин вашего внимания.

Время в пути из Москвы: 2 часа на самолете. Стоимость билета без багажа в одну сторону — от 2700 рублей.

«Ак Барс Арена», Казань

Этот футбольный стадион в Казани — один из самых вместительных в России: он рассчитан на 45379 человек. Здесь прошли церемонии открытия и закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады, матчи Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу 2018.

Ozon Travel

Казань — гостеприимный город и официальная гастрономическая столица России. Обязательно попробуйте эчпочмаки, чак-чак, плов и кыстыбый! А после отправляйтесь на автодром KazanRing Canyon — вас ждет трасса длиной 3,5 км с перепадом высот до 28 м.

Время в пути из Москвы: 1,5 часа на самолете. Стоимость билета без багажа в одну сторону — от 1800 рублей.

За рубежом

Ayla Golf Academy в Акабе, Иордания

Ayla Golf Academy в городе Акаба — это современное гольф-поле на 18 лунок. Его дизайн вдохновлен старинной арабской архитектурой, иорданскими горами и пустынями. Комплекс органично вписывается в окружающий ландшафт: здесь чувствуешь и спортивный азарт, и одновременно умиротворение, которое дарит природа.

Ozon Travel

В 60 км от Акабы находится пустыня Вади-Рам — та самая, где снимали «Дюну». Примерно за час с небольшим можно добраться до Петры — столицы древнего набатейского государства. Подводный мир Красного моря не менее удивительный, чем ландшафты пустыни: широкий выбор отелей на берегу моря поможет расслабиться, а если вы предпочитаете более активный отдых, то займитесь снорклингом (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой – прим. ред.).

Время в пути из Москвы: 7 часов 30 минут (с пересадкой). Билет в одну сторону стоит от 17000 рублей.

Правила въезда: Иордания принимает туристов из России. При себе необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета. Детям до 5 лет он не нужен. По прилете туристам предстоит сдать еще один тест, вне зависимости от их статуса вакцинации.

Горнолыжный курорт в Банско, Болгария

Каток находится в стильном деревянном здании. Благодаря большим панорамным стенам ледовое покрытие визуально объединяется с улицей: такое решение не только добавляет естественного света, но и создает ощущение безграничной свободы.

Сняв коньки, можно сразу встать на лыжи: в Банско вас ждут 6 синих (простых) трасс, 9 красных (сложных) и 2 черных (очень сложных) общей протяженностью около 75 км.

Окрестности Банско богаты термальными источниками, где можно провести время с пользой для здоровья.

Время в пути из Москвы до Софии: 2 часа 50 минут. Еще примерно столько же нужно заложить на дорогу в Банско. Авиабилет до Софии стоит от 11200 рублей.