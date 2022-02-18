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3 часа назад

Стюардесса рассказала о раздражающей привычке пассажиров

Даша Краснова

Стюардесса Сид Хоган рассказала в своем TikTok, какая привычка пассажиров раздражает ее больше всего.

Стюардесса рассказала о раздражающей привычке пассажиров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее словам, нетерпеливые пассажиры, «срывающиеся» в туалетные комнаты, когда табло «застегните ремни» еще горит, мешают работе. Зачастую в этом время стюардессы катят тележку с напитками по проходу, а люди загораживают его.

Она объяснила, что начало обслуживания происходит вскоре после подъема до высоты 10 000 футов. Знак ремней безопасности в это время все еще горит.

«Но наш гость, который немедленно вскочил, чтобы воспользоваться туалетом, видит, что мы встаем, значит и ему можно», - заявила бортпроводник.

Комментаторы согласились с тем, как раздражает, когда пассажиры так делают.

«Схожу с ума каждый раз, когда кто-то это делает. Ты никак не можешь не подпрыгнуть после взлета и не мешать всем, или не способен продержаться 20 минут? Сядь обратно».

Нашлись и те, кто обычно сразу стремится в уборную после взлета.

«Извините, это я, но мне просто всегда нужно пописать. Я даже иду перед взлетом, но этого недостаточно», - прокомментировал один из них.

До этого мы рассказывали, сколько стоил самый дорогой и самый дешевый билет на самолет.

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