Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-2° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
2 часа назад

Сколько стоил самый дорогой и самый дешевый билет на самолет

Дарья Амосова

Цены на билеты удивляют — как в хорошем, так и в плохом смысле. «Рамблер» решил найти крайние точки на длинном спектре ценообразования: сколько стоили самые дорогие и самые дешевые билеты в истории?

Сколько стоил самый дорогой и самый дешевый билет на самолет
Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Самый дорогой билет

Билет первого класса на рейс Нью-Йорк — Абу-Даби авиакомпании Etihad Airways стоит $64 тыс. (4.8 млн руб.). Цена может и быть выше, если платить за дополнительные удобства — но не факт, что вам это понадобится. В люксе на борту самого большого пассажирского самолета Airbus 380 есть все: отдельные гостевые с диванами, спальня с кроватью на двух персон, ванная комната с душем, персональный ассистент и шеф-повар, который приготовит любое блюдо по вашему желанию. Приятное дополнение — частная регистрация в аэропорту и трансфер до самолета.

Самый дешевый билет

Здесь спорный момент. Считать ли дешевыми билеты, купленные с промокодами, во время распродаж или за бонусные мили? С такими условиями можно летать задаром хоть сейчас, если дождаться Черной пятницы или накопить бонусы. «Рамблер» покопался в интернете и нашел несколько примеров дешевых билетов, купленных без дополнительных скидок.

  • В 2020 году британская блогер Эмили Кэнхем купила билет из Лондона, Великобритания, в город Ла-Рошель, Франция, за £2.99 (311,39 руб. в 2022). Девушка купила билет на самолет компании Ryanair за два дня до рейса. Блогер сняла о путешествии видео.
  • В 2019 году блогер Бен Моррис купил билет на рейс Дюссельдорф, Германия, — Пальма-де-Мальорка, Испания, всего за 1 евро (86,89 руб. на 2022). Рейс выполнялся авиакомпанией Ryanair. Блогер также снял о путешествии видео.
  • Технический блогер и видеопродюсер Кират Алрея поделился на портале Quora своим достижением: билет всего за 24 рупии (24,29 руб. в 2022). Рейс выполняла компания Air India.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители