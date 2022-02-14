Сколько стоил самый дорогой и самый дешевый билет на самолет

Цены на билеты удивляют — как в хорошем, так и в плохом смысле. «Рамблер» решил найти крайние точки на длинном спектре ценообразования: сколько стоили самые дорогие и самые дешевые билеты в истории?

Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Самый дорогой билет

Билет первого класса на рейс Нью-Йорк — Абу-Даби авиакомпании Etihad Airways стоит $64 тыс. (4.8 млн руб.). Цена может и быть выше, если платить за дополнительные удобства — но не факт, что вам это понадобится. В люксе на борту самого большого пассажирского самолета Airbus 380 есть все: отдельные гостевые с диванами, спальня с кроватью на двух персон, ванная комната с душем, персональный ассистент и шеф-повар, который приготовит любое блюдо по вашему желанию. Приятное дополнение — частная регистрация в аэропорту и трансфер до самолета.

Самый дешевый билет

Здесь спорный момент. Считать ли дешевыми билеты, купленные с промокодами, во время распродаж или за бонусные мили? С такими условиями можно летать задаром хоть сейчас, если дождаться Черной пятницы или накопить бонусы. «Рамблер» покопался в интернете и нашел несколько примеров дешевых билетов, купленных без дополнительных скидок.