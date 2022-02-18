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58 минут назад

Мужчина открыл дверь самолета, чтобы доказать теорию заговора

Даша Краснова

Пассажиру американских авиалиний практически удалось открыть аварийную дверь самолета во время движения. Мужчина был обездвижен соседями и членами экипажа, затем его сняли с рейса. Об этом пишет New York Post.

Мужчина открыл дверь самолета, чтобы доказать теорию заговора
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Delta, который собирался вылетать из аэропорта Солт-Лейк-Сити. Согласно показаниям очевидцев, у 32-летнего пассажира Майкла Брэндона Демарра произошел кризис психического здоровья — мужчина смеялся и плакал одновременно. Также он начал рассказывать о теориях мирового заговора и доказывать своим попутчикам вред вакцин от коронавируса.

Позже американец сорвал пластиковую защиту с ручки и с силой рванул за нее, в то время как лайнер уже был на ходу и готовился ко взлету.

«Визг ветра и изменение давления почувствовали все на борту. Нам повезло, что стоявшая неподалеку стюардесса смогла быстро сориентироваться и захлопнуть дверь», — рассказал пассажир.

Члены экипажа обездвижили буйного американца, а пассажиры присматривали за ним до прихода полиции. Демарру было предъявлено обвинение в создании угрозы жизни и безопасности, а также во вмешательство в действия летного экипажа.

До этого мы рассказывали, почему нельзя менять место в самолете, не предупредив экипаж.

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