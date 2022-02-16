Почему нельзя менять место в самолете, не предупредив экипаж

Серенити Хейли работает стюардессой в одной из американских авиакомпаний. Девушка раскрыла причину, по которой опасно менять место в самолете без согласования с членами экипажа. Все дело в балансе воздушного транспорта.

Американская стюардесса рассказала в видеоролике, которым поделилась в личном TikTok-аккаунте, что перед взлетом самолет обязательно взвешивается и балансируется. Этот этап входит в перечень обязательных процедур, ведь таким образом пилоты понимают, что воздушное судно готово к взлету.

«Когда вы пересаживаетесь, вы можете поменять текущий баланс самолета, поэтому на всякий случай всегда спрашивайте, можно ли это сделать», — отметила Хейли.

Отвечая на вопросы в комментариях, стюардесса пояснила, что во время полета пассажиры могут спокойно передвигаться по салону самолета. Однако во время взлета каждому следует занять свое место. Иногда члены экипажа просят путешественников пересесть на свободные кресла, чтобы восстановить необходимый перед вылетом баланс веса лайнера.