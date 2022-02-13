Стюардесса рассказала, за что можно попасть в черный список

"Мы летели с пьяным мужиком на борту, все вроде тихо, но при взлёте он очень хотел в туалет, просто терпеть не мог. В результате надул в штаны. По прилёту его забрала полиция, хотя он вёл себя тихо, лишь штаны и лицо прикрывая. Но сказали, что штраф будет",