Стюардесса рассказала, за что можно попасть в черный список

Бортпроводница под ником @ya.gavaiskaya рассказала, за что пассажира могут включить в черный список авиакомпании. Видео стюардесса опубликовала в своем аккаунте в TikTok.
По словам девушки, закон о "черных списках" существует с 2018 года. Такие меры необходимы для того, чтобы сократить количество вынужденных экстренных посадок самолетов и задержек рейсов. Авиакомпания может даже подать в суд на дебоширов и потребовать компенсацию.
В комментариях к ролику поинтересовались, что будет, если пошутить "про то, что оставил "сюрприз" где-то в чемодане".
"Чисто ради эксперимента - вы не сможете летать этой авиакомпанией, как минимум, год. А худший исход вы уже прочувствуете. Там не только штраф будет", - ответила бортпроводница.
Некоторые пользователи поделились своими историям с полетов, когда пассажиры вели себя неподобающе и были сняты с рейсов:
"Мы летели с пьяным мужиком на борту, все вроде тихо, но при взлёте он очень хотел в туалет, просто терпеть не мог. В результате надул в штаны. По прилёту его забрала полиция, хотя он вёл себя тихо, лишь штаны и лицо прикрывая. Но сказали, что штраф будет",
"Летела как-то из СПб в Иркутск. Рейс задержали на 7 часов по погодным условиям, а потом была вынужденная посадка в Красноярске из-за пьяного дебошира",
"Как-то летели Катар-Москва, пьяный мужик русский избил араба бортпроводника, в Мск ждала полиция".
Смотрите видео в материале "Рамблера", чтобы узнать, за какие действия можно попасть в черный список.