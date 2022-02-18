Стюардесса объяснила, как бороться с тошнотой в полете

Бортпроводники поделились проверенными способами борьбы с тошнотой во время полета. Об этом сообщает The Sun.

На форуме у членов экипажа спросили, как они справляются с укачиванием и тошнотой на борту. Стюардессы предложили несколько вариантов, правда не все они оказались полезными.

"Налейте в чашку колу и перелейте в другую. Так минимум десять раз. Задача — освободить жидкость от газа", — говорит один из экспертов. Потом медленно пейте напиток, должно стать легче, обещает он

"Еще можно так же поэкспериментировать с лимонадом", — добавила другая стюардесса..

По их словам, цитрусовые помогают уменьшить неприятные ощущения. Но есть и еще один трюк — достаточно накапать несколько капель сока лимона в горячую чашку и дать человеку понюхать.

Некоторым путешественникам помогает горячий чай с имбирем, который надо пить медленно.