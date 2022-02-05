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1 час назад

Что нужно знать перед первым полетом в самолете

Если так случилось, что вы еще ни разу не летали на самолете, а в скором времени вам предстоит первый в жизни перелет, этот материал "Рамблера" поможет вам подготовиться.

Что нужно знать перед первым полетом в самолете
Фото: РамблерРамблер

Зарегистрируйтесь заранее

Зарегистрироваться на рейс можно на стойке в аэропорту, но также можно сделать это и заранее. Это сэкономить вам некоторое количество времени и даст понимание, где вы будете сидеть.

Онлайн-регистрация на рейс, как правило, открывается за 24 часа до полета. Вы сможете выбрать себе наиболее понравившееся вам место из предложенных.

Питание

Если полет предстоит долгий (более трех часов), то на борту предложат горячие блюда и напитки. Правда, уточнить, входит ли в стоимость вашего билета питание, лучше при покупке билета.

Если вам по каким-то причинам не подходит общее меню, то ряд авиакомпаний предлагает альтернативные варианты питания, которые заготовят специально для вас. Для того, чтобы выбрать спецпитание, нужно зайти на сайт авиаперевозчика за 48-24 часа до полета и посмотреть, что из предлагаемого меню вам подходит.

Заложите достаточно времени на предполетный досмотр

Не приезжайте в аэропорт вплотную к вылету, досмотр может затянуться по не зависящим причинам, а самолет не будет ждать каждого опаздывающего пассажира и попросту улетит без вас.

Возвратные или невозвратные билеты

Обязательно ознакомьтесь с условиями возврата вашей категории билетов перед их покупкой. Часть билетов являются невозвратными, то есть если вы по какой-то причине не сможете воспользоваться перелетом, то вернуть за них деньги или поменять дату вылета будет невозможно.

Без стресса

Во время взлета и посадки самолет будет немного трясти, а члены экипажа попросят вас пристегнуть ремни - не переживайте, это нормально. В туалет можно будет отправиться, когда перестанет светиться табличка "пристегните ремни", еду разносить начнут, как только самолет наберет высоту.

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