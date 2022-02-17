Россиянам назвали стоимость бюджетных туров на 23 февраля

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала стоимость бюджетных туров в феврале для отечественны туристов.

Оказалось, что цена недельной путевки начинается в среднем от 40 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.

В этот период средняя стоимость отдыха в России и заграницей практически одинаковая и составляет около 40-45 тысяч рублей для двоих туристов. В праздничный день 23 февраля туры будут дороже — 55-60 тысяч рублей на двоих. В стоимость входи перелет, трансфер и неделя проживания в трехзвездочной гостинице.

В этот период лидером по продажам становится Египет.

«Популярные направления на февральские праздники никого не удивили. Понятно, что Египет лидирует. Есть запросы на Турцию, но Египет, Арабские Эмираты, Сейшелы, Мальдивы — это топ сейчас. Не могу не отметить Доминикану, которая тоже показала активный рост и в прошлом году», — заключила Ломидзе.