Где отдохнуть весной без загранпаспорта

Наконец-то день становится длиннее, солнце греет сильнее, птички поют громче. Самое время сбежать из города, где все тает и течет, на зарубежный курорт. И да, это возможно, даже если нет загранпаспорта. «Рамблер» нашел три места, куда можно слетать на выходные без виз и по российскому паспорту.
В Армении нет выхода к морю, но есть озеро Севан — самое большое озеро Кавказа. Озеро расположено внутри одноименного национального парка, внутри которого приятно гулять. В парках и садах весной уже растут подснежники, сирень, абрикосы и вишни. Уточняйте, есть ли в вашем номере обогреватель: центрального отопления в стране нет.
Плюс — много воды: Черное море, озеро Рица, озеро Инкит. Минус — в самом начале весны вода еще очень холодная. Скрасить грусть от невозможности купаться можно в местных кафе, заказав хачапури и вино за 200 рублей на человека.
Прежде всего — отправиться на природу: горы Тянь-Шань, озеро Иссык-Куль, ущелье Алтын Арашан. Когда природный «голод» будет удовлетворен, можно погулять по городам Бишкек и Ош, посмотреть на старые мечети и башни, а также погулять по восточному базару.