Где отдохнуть весной без загранпаспорта

Наконец-то день становится длиннее, солнце греет сильнее, птички поют громче. Самое время сбежать из города, где все тает и течет, на зарубежный курорт. И да, это возможно, даже если нет загранпаспорта. «Рамблер» нашел три места, куда можно слетать на выходные без виз и по российскому паспорту.

Армения

Без визы, российский паспорт, на срок до 90 дней.

Только самолетом! На поезде или автомобиле нужен заграничный паспорт.

На поезде или автомобиле нужен заграничный паспорт. Температура в марте: от +5 °C до +15 °C.

Нужна справка о вакцинации или ПЦР.

В Армении нет выхода к морю, но есть озеро Севан — самое большое озеро Кавказа. Озеро расположено внутри одноименного национального парка, внутри которого приятно гулять. В парках и садах весной уже растут подснежники, сирень, абрикосы и вишни. Уточняйте, есть ли в вашем номере обогреватель: центрального отопления в стране нет.

Абхазия

Без визы, российский паспорт, на срок до 90 дней.

Температура в марте: от +6 °C до +12 °C.

Справка о вакцинации и ПЦР нужны только при заселении в отели.

Плюс — много воды: Черное море, озеро Рица, озеро Инкит. Минус — в самом начале весны вода еще очень холодная. Скрасить грусть от невозможности купаться можно в местных кафе, заказав хачапури и вино за 200 рублей на человека.

Кыргызстан

Без визы, российский паспорт, на срок до 90 дней.

Температура в марте: от +5 °C до +11 °C.

Нужна справка о вакцинации или ПЦР.