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2 часа назад

Где отдохнуть весной без загранпаспорта

Дарья Амосова

Наконец-то день становится длиннее, солнце греет сильнее, птички поют громче. Самое время сбежать из города, где все тает и течет, на зарубежный курорт. И да, это возможно, даже если нет загранпаспорта. «Рамблер» нашел три места, куда можно слетать на выходные без виз и по российскому паспорту.

Где отдохнуть весной без загранпаспорта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Армения

  • Без визы, российский паспорт, на срок до 90 дней.
  • Только самолетом! На поезде или автомобиле нужен заграничный паспорт.
  • Температура в марте: от +5 °C до +15 °C.
  • Нужна справка о вакцинации или ПЦР.

В Армении нет выхода к морю, но есть озеро Севан — самое большое озеро Кавказа. Озеро расположено внутри одноименного национального парка, внутри которого приятно гулять. В парках и садах весной уже растут подснежники, сирень, абрикосы и вишни. Уточняйте, есть ли в вашем номере обогреватель: центрального отопления в стране нет.

Абхазия

  • Без визы, российский паспорт, на срок до 90 дней.
  • Температура в марте: от +6 °C до +12 °C.
  • Справка о вакцинации и ПЦР нужны только при заселении в отели.

Плюс — много воды: Черное море, озеро Рица, озеро Инкит. Минус — в самом начале весны вода еще очень холодная. Скрасить грусть от невозможности купаться можно в местных кафе, заказав хачапури и вино за 200 рублей на человека.

Кыргызстан

  • Без визы, российский паспорт, на срок до 90 дней.
  • Температура в марте: от +5 °C до +11 °C.
  • Нужна справка о вакцинации или ПЦР.

Прежде всего — отправиться на природу: горы Тянь-Шань, озеро Иссык-Куль, ущелье Алтын Арашан. Когда природный «голод» будет удовлетворен, можно погулять по городам Бишкек и Ош, посмотреть на старые мечети и башни, а также погулять по восточному базару.

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