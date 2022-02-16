Прибалтика открывается для туристов из России

Консульство и визовые центры Литвы в России начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз по предварительной записи. Информация об этом опубликована на сайте VFS Global.

Въезд в страну можно будет осуществить уже начиная с 31 марта. Главное условие – наличие действующей шенгенской визы с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия. Вакцинированные туристы могут предъявить сертификат. Однако это правило не распространяется на привитых "Спутником V" и другими российскими вакцинами.

Выдача виз будет организована для путешественников с любыми целями.

Латвия вслед за соседями объявила о скором открытии границ для туристов из России. В этой стране условия въезда будут более мягкими: достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом порталу Delfi сообщил парламентский секретарь МИДа Латвии Янис Бекерис.

Однако точную дату, когда наши туристы смогут приехать в Латвию, Бекерис не раскрыл.