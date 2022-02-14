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1 час назад

Россияне начали скупать билеты в три города

Стелла Шмель

Россияне заинтересовались покупкой авиабилетов по трем направлениям. Весной туристы из России хотят отправиться в Сочи, Стамбул и Москву. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Россияне начали скупать билеты в три города
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Лидером среди поиска билетов на период с 1 марта по 31 мая стала Москва (8% от поисковых запросов), на втором месте Сочи (7,6% от поисковых запросов), а на третьем месте Стамбул (5,8%).

Помимо этих направлений, достаточно популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Калининград, Минводы, Симферополь, Ереван, Краснодар и Анталья.

Самыми популярными странами по итогам анализа поискового запроса стали Турция, Армения и ОАЭ.

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