Россияне начали скупать билеты в три города

Россияне заинтересовались покупкой авиабилетов по трем направлениям. Весной туристы из России хотят отправиться в Сочи, Стамбул и Москву. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Лидером среди поиска билетов на период с 1 марта по 31 мая стала Москва (8% от поисковых запросов), на втором месте Сочи (7,6% от поисковых запросов), а на третьем месте Стамбул (5,8%).

Помимо этих направлений, достаточно популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Калининград, Минводы, Симферополь, Ереван, Краснодар и Анталья.

Самыми популярными странами по итогам анализа поискового запроса стали Турция, Армения и ОАЭ.