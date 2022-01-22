Почему шведы массово отказываются от полетов

Несколько лет назад появился такой необычный термин как "флюгскам" (flygskam), что в переводе означает стыд от полетов. В мировой лексикон его ввели шведы. Подробнее об этом явлении — в материале "Рамблера".

Жители Швеции испытывают чувство вины за влияние авиаперелетов на окружающую среду. К слову, современные авиалайнеры по сравнению с поездами выбрасывают в воздух в 20 раз больше отходов. Именно по этой причине шведы массово пересаживаются на железнодорожный транспорт.

Основоположницей движения "флюгскам" многие считают шведскую экологическую активистку Грету Тунберг. Но на самом деле концепция зародилось в 2017 году, когда популярный певец Стаффан Линдберг заявил, что полеты на самолетах способствуют негативному изменению климата и призвал отказаться от них.

Примечательно то, что специалисты поставили под сомнение идеологию шведов. Эксперты уверены, что экология не единственный фактор, заставляющий шведов отказываться от полетов. По их мнению, это также спровоцировано высоким авиационным налогом и экономической неопределенностью.