Змея проникла на борт самолета и попала на видео

Самолет авиакомпании Air Asia, совершавший внутренний рейс по Малайзии, совершил экстренную посадку: в пассажирском отделении обнаружили змею. О происшествии сообщает NPR.

NPR ссылается на ролик, опубликованный в TikTok пользователем @edal8808. На кадрах видно, как длинная змея скользит внутри светильника на потолке. Пользователь подписал, что самолет совершал внутренний рейс по Малайзии, Куала-Лумпур — Тавау. Самолет совершил аварийную посадку в городе Кучинг. Как рептилия попала на борт, остается неизвестным.

@edal8808/TikTok

AirAsia подтвердили инцидент в заявлении CNN Türk.

«AirAsia известно об инциденте, который произошел на рейсе из Куала-Лумпура в Тавау в четверг. Как только капитан был уведомлен, самолет был направлен в Кучинг для дезинфекции», — заявил начальник службы безопасности авиакомпании Лионг Тиен Линг.

Представитель компании добавил, что людям не угрожала опасность: змея не доползла до кресел. Пассажиры продолжили путь в Тавау в тот же день на другом самолете. При этом Линг отметил, что произошедшее — редкость, но случается.

«Это очень редкий инцидент, который время от времени может происходить на любом самолете», — пояснил он.