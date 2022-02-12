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1 час назад

В Южной Корее на борт самолета будут пускать по отпечатку ладони

Катя Кобышева

В Южной Корее впервые в мире разрешили производить посадку в самолет по отпечатку ладони. Такой сервис сумела предоставить корейская авиакомпания Korean Air в сеульском аэропорту Кимпхо. Для того, чтобы попасть в самолет пассажирам авиакомпании достаточно приложить ладонь к специальному сканеру для подтверждения личности и данных о рейсе.

На борт самолета будут пускать по отпечатку ладони
Фото: РамблерРамблер

По сообщениям местных СМИ, таким сервисом пока могут воспользоваться только граждане Республики Корея в возрасте старше 7 лет. Им будет необходимо заранее пройти процедуру регистрации своих ладоней и отпечатков пальцев на специальном устройстве. Как полагают в авиакомпании, данная услуга поможет ускорить процесс регистрации и посадки, а кроме того, повысит безопасность авиаперевозок.

Также в планах авиакомпании распространить данный сервис и на другие аэропорты страны. Услуга будет доступна в международном аэропорту Кимхэ с августа этого года, а затем появится и в других аэропортах Южной Кореи.

Напомним, что в корейских аэропортах Кимпхо и Чечжу уже используют специальные сканеры для идентификации пассажиров по ладони, тот же принцип будет действовать и при посадке на борт.

Также стало известно, что в Таиланде зафиксировали массовое заболевание россиян COVID.

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