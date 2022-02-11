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41 минуту назад

В Таиланде зафиксировали массовое заболевание россиян COVID

Мария Иглина

Каждый пятый россиянин, прибывший в Таиланд с первого по 10 февраля, оказался заражен коронавирусом. Об этом сообщает портал Tourdom.ru со ссылкой на данные Министерства общественного здравоохранения королевства.

В Таиланде зафиксировали массовое заболевание россиян COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также отмечается, что из почти четырех тысяч приехавших в первой декаде февраля путешественников положительный ПЦР-тест выявили у 768 человек (19 процентов).

Кроме этого, в статистике не учитываются туристы, контактировавшие с инфицированными отдыхающими, следовательно, показатель изолируемых должен быть еще выше.

Ранее стало известно, что Испания разрешила въезд без прививки несовершеннолетним.

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