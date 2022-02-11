Испания разрешила въезд без прививки несовершеннолетним

Власти Испании разрешили подросткам из стран, которые не входят в Евросоюз, въезд в страну при предъявлении отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местном МВД.

Так, теперь приехать в Испанию смогут несовершеннолетние граждане от 12 до 17 лет, в чьих странах (не входящих в Евросоюз или Шенгенскую зону) получить прививку против коронавируса сложно или пока невозможно. Мера распространяется в том числе и на подростков из России. Новое правило вступает с 14 февраля.

Также в Министерстве промышленности, торговли и туризма отмечается, что взрослые, сопровождающие несовершеннолетних, должны иметь сертификат вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) или Европейским агентством лекарственных средств.