Тунис снял ограничения для въезда туристов из России

Власти Туниса приняли решение отменить ограничения для въезда иностранных граждан. С 15 февраля отменяется карантин при въезде для не прошедших полный курс вакцинации туристов.

Как рассказали в компании Carthage Group, непривитые россияне освобождаются от обязанности изолироваться на 5 дней в отеле. Перед отправкой в страну им необходимо не позднее 48 часов до рейса сдать ПЦР-тест или за сутки пройти экспресс-тестирование.

Привитым туристам для въезда необходимо представить сертификат вакцинации на английском языке. При этом укол может быть сделан любым российским препаратом от коронавируса, все они уже признаны в республике.

Детям до 6 лет необязательно подтверждать статус вакцинации, тесты детям также не проводят.