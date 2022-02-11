Россияне одобряют курортные романы, но не заводят их

Россияне положительно относятся к идее завести романтические отношения в отпуске. Сотрудники Aviasales провели опрос в честь Дня святого Валентина. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Об одобрительном отношении к курортным романам заявили 74,7% респондентов. Однако в том, что они активно ищут новых знакомств на отдыхе, признались лишь 7,7% опрошенных, а 28,1% заявили, что с ними такое случалось «пару раз».

Около 38,9% рассказали, что не против завести отношения в отпуске, но пока опыта не было. Категорически против романов на отдыхе высказались 20,4%.

«Например, несколько опрошенных пользователей из Москвы, Владивостока и Самары рассказали, что курортный роман перерос в серьезные отношения и свадьбу», — отметили авторы исследования.

Больше всего тех, кто активно знакомится на курортах, — проживают во Владивостоке (27,2%), Самаре (16,9%) и Краснодаре (15,6%). Против курортных романов активнее всего выступили жители Уфы (38,5%) и Иркутска (32,7%).