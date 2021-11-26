Лучше Анталии: пять причин выбрать неизвестный курорт Турции

Обычно все туристы стараются поехать в Анталью, Бодрум, Кемер или Белек — это главные туристические города Турции. Но есть и другие, менее известные города, в которых тоже можно замечательно провести время. "Рамблер" расскажет о плюсах отдыха в нетуристических городах подробнее.

Для начала стоит отметить, что даже самый маленький город Турции все равно ориентируется на потенциальных туристов. Без кафе с местной кухней и удобного лежака вы не останетесь, даже если поблизости нет шикраного отеля.

Нет туристов

Например, в городе Патара, который находится в 70 км от известного туристического города Фетхие, есть прекрасный и огромный песчаный пляж. С инфраструктурой там тоже все в порядке, зато туристов в десять раз меньше. В таком варианте есть возможность реально отдохнуть, а не раздражаться из-за лишнего шума.

Больше колорита

В турецком городе Дальян вы легко найдете кусочек Венеции, а Каш порадует греческим настроением (и греческими порциями еды). Таким колоритом Анталия похвастаться не может, ведь практически каждый большой и людный город рано или поздно приобретает интернациональные черты и лишается изюминки.

Сервис лучше

Обычно маленькими бутик-отелями руководят члены одной семьи, поэтому и относятся к постояльцам как к родственникам. У вас будет удивительная возможность пообщаться с местными жителями или просто понаблюдать за ними со стороны в менее формальной обстановке.

Развлечения

Каждый город Турции уникален по-своему. В Дидимах стоит великолепный храм, который может составить конкуренцию храмам греческим. В Фазелисе туристов ждет целая россыпь построек разных периодов — от римского акведука до византийской базилики. В Алачаты — необычные ветряные мельницы и зачетный виндсерфинг.

Новые впечатления