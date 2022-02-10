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58 минут назад

Туристов высмеяли за странный способ передвижения в аэропорту

Диана Товсепова

Американская стюардесса опубликовала в TikTok-аккаунте видео, на котором появились туристы, странно передвигающиеся по аэропорту.

В частности, семья из пяти человек практически летают по залу авиагавани на электроботинках Segway Hovershoes. Устройство представляет себе небольшие платформы на моноколесе с гироскопом. Туристы привлекли особое внимание, направляясь к выходу на посадку в самолет.

Позже в соцсетях опознали туристов - это оказалась семья популярная Петерсенов — семейная музыкальная группа исполнителей жанра блюграсс. Петерсонов высмеяли пользователи, назвав "полеты" на гиророликах стоимостью по 500 долларов по аэропорту «унизительными» и «нелепыми».

«Так что теперь… Даже лень ходить?», «Когда тебе больше 20 лет и ходить уже очень тяжело», «Вот она, нелепость нашего будущего поколения», «Почему стыдно мне?», — раскритиковали их пользователи.

Ранее мы писали об истерике пассажира, из-за которой пришлось посадить самолет.

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