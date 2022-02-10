Самолет посадили из-за пассажира, решившего, что у него крадут ДНК

Американский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за истерики одного пассажира на борту. В частности, один мужчина обвинил попутчицу в том, что она уколола его шприцем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 9 февраля на рейсе авиакомпании Frontier Airlines, следовавшем из Нью-Йорка в Орландо (США), произошел экстренный случай. Пассажир устроил истерику из-за того, что женщина, сидевшая позади него, якобы пыталась украсть его ДНК, путем укалывания его шприцем в спину. Мужчина решил, что попутчица хочет убить всех на борту.

Крики и жалобы быстро озадачили членов экипажа, а мужчину пришлось успокоить силой. Его держали шестеро мужчин, но капитан самолета решил экстренно посадить судно в аэропорту Роли, штат Северная Каролина. Там шумного пассадира уже ждали органы правопорядка, пожарно-спасательные службы и бригада скорой помощи, снявшие его с рейса.