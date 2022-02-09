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1 час назад

Пилот рассказал о своем самом опасном рейсе

Даша Краснова

Опытный пилот рассказал о самом страшном рейсе в его карьере. Об этом сообщает Express.

Пилот рассказал о своем самом опасном рейсе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Это был ночной вылет из Сан-Паулу. Перед отрывом от земли у полностью загруженного Boeing 767 лопнула шина. На высоте 300 метров второй пилот попытался убрать закрылки, но это удалось сделать только с одной стороны", — вспоминает Пол.

Подобная асимметрия заставляет самолет разворачиваться при наборе высоты, поэтому борт двинулся в сторону горы. Управляя лайнером вручную, экипаж смог вырулить и сообщил об аварийной ситуации диспетчеру. Дальше пришлось кружить вокруг города, чтобы сжечь топливо и совершить посадку.

"Нам потребовались часы, чтобы количество керосина в баках не было опасным для приземления. Мы рассчитали скорость захода на посадку с работающими закрылками, она оказалась примерно на четверть выше обычной", — рассказывает командир корабля.

Однако приземлиться с неисправным самолетом было тоже не так просто. Угроза все еще висела над экипажем и пассажирами.

"Приземление с лопнувшей шиной было очень сложным. Самолет чуть не выехал за пределы взлетно-посадочной полосы — остановился в 90 метрах от ее конца, тормоза лайнера были раскалены, — говорит Пол. — Уже на земле мы обнаружили, что лопнувшая шина не только попала в датчик шасси, но и повредила еще ряд приборов".

Кроме того, в крыле оказалось отверстие размером 150 на 180 сантиметров.

"Ноги подкосились, когда я понял, как близко 260 пассажиров были к гибели. Тот день снился мне в кошмарах еще несколько лет", – признался летчик.

До этого мы рассказывали, почему ремни безопасности стюардесс прочнее, чем у пассажиров.

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