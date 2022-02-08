Основная цель ремней в самолете не спасти вашу жизнь в случае маловероятного крушения. Они предохраняют пассажиров от возможных травм в случае попадания самолета в зону турбулентности, а также во время разгона и торможения, во время взлета и посадки лайнера.

Блогер @taisacabincrew рассказала, что ремни безопасности стюардесс отличаются от пассажирских. По ее словам, они гораздо прочнее. Стюардесса объяснила, с чем это связано, в опубликованном в своем TikTok-аккаунте ролик.

Бортпроводница подчеркнула, пассажиры пристегиваются только поясным ремнем, а стюардессы еще и плечевым. Эта разница связана с разным устройством кресел. У пассажиров, утверждает девушка, есть несколько точек опоры для удерживания — спинка впереди стоящего кресла и подлокотники, а у стюардесс их нет.