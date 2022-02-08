«Нищета и дефицит»: россиянка описала отдых на Кубе

Для путешественницы, чей отзыв об отдыхе опубликован на портале «Тонкости туризма», поездка на остров была первой в жизни. Путевка на Кубу обошлась автору в 192 тысячи рублей. О том, что туристку неприятно поразило во время отдыха, она написала подробный пост.

Автор отзыва пожаловалась на нищету местного населения и дефицит самых простых товаров, сравнив страну с Советским Союзом. Путешественница также отметила про себя «копеечные» зарплаты кубинцев и общий низкий уровень жизни на острове.

«При этом сами кубинцы доброжелательные, к туристам зла не испытывают, не лезут из кожи вон, чтобы нажиться или содрать с вас денег. Неприятно наблюдать, как наши туристы раздают чаевые продуктами и лекарствами», — отметила она.

Путешественница оказалась неприятно удивлена состоянием отеля, в котором для нее был забронирован номер. В комнате была сломана кровать, а в ванной – душ. Состояние бытовой техники тоже оказалось плачевным. В номере не работал холодильник, а фену, по предположению автора отзыва, было не менее 30 лет.

Туристка отметила и плюсы отдыха на Кубе. Среди них – чистый безлюдный пляж, вкусные коктейли, обилие свежих фруктов и интересная анимация.

Тем не менее, россиянка сделала вывод, что Куба не подходит для пляжного отпуска.

«Лучше брать бюджетные гостиницы и больше времени посвятить поездке по острову», — резюмировала она.

Туристка предположила, что, не прибегая к услугам экскурсоводов, можно погрузиться в местный колорит и исследовать Кубу. Однако предупредила: аренда автомобиля и бензин обойдутся туристам дороже, чем местным жителям.