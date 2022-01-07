Что опасно делать туристу на Кубе

Есть в этой экзотической стране порядки, нарушение которых может стать большой проблемой для туриста. Подробнее о них в материале “Рамблера”.

Делая очередной снимок, обратите внимание, нет ли поблизости полицейских или солдат кубинской армии. То же касается административных и военных зданий, госучреждений. Конечно, 1-2 случайные фотографии вас не компрометируют. Но помните, что непрерывная съемка может привлечь внимание и привести к обвинению в шпионаже.

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Та же история с разговорами о политике. На Кубе царит коммунизм. А дискуссия на тему истории, политики и действий правительства может закончиться доносом на вас в местный полицейский участок.

Если вы едете на Кубу по туристической визе, не пытайтесь использовать ее для рабочей поездки. Журналистов это касается в особенности. Будьте осторожны, задавая вопросы. Вас могут вызвать в полицию, если появятся подозрения, что вы нелегально работаете над репортажем.

Профессиональным фотографам лучше иметь при себе разрешение на ввоз оборудования, а также соответствующую визу. Что касается беспилотников – пока кубинская таможня рекомендует не брать их с собой в поездку. Они могут быть конфискованы по прибытии, правда, при отъезде их вернут.

Не забывайте брать чек при покупке. Без него сотрудники таможни имеют право конфисковать подозрительные предметы. К слову, с острова запрещено вывозить поделки из коры и древесины ценных пород.

До недавнего времени на Кубе местным жителям не разрешалось сдавать жилье туристам. Сейчас есть гостевые дома (Casa Particular), но их хозяева получили право заселять гостей официально. Если туристы воспользуются предложением кубинцев, нарушающих закон, то будут также иметь дело с представителями власти.

Согласно кубинским законам, каждый иностранец должен платить за проживание. Дружба – исключение. В этом случае местный житель может обратиться в соответствующее агентство с подтверждением ваших отношений: перепиской (даже виртуальной), совместными фото, открытками. Власти могут одобрить заселение, а могут и отказаться идти навстречу.

Куба – удивительная страна контрастов. С одной стороны, это широта души и гостеприимство. С другой – довольно резкое отношение к тем, кто нарушает негласные правила. Например, хотите сфотографировать местного жителя? Спросите разрешения. Как бы вы себя чувствовали, если бы к вам не проявили уважения?

В некоторых других странах Латинской Америки никто и глазом не моргнет, если вы прочистите ноздри в компании или плюнете на мостовую, но кубинцы считают это грубостью. При этом проявление брезгливости вызовет недоумение. Потому если вы сели за стол с кубинцем, не отказывайтесь сделать пару глотков из стакана соседа, если он предлагает. Но до поздней ночи не засиживайтесь: нарушение режима тишины чревато появлением на празднике наряда полиции, проведенной в местном отделении ночи и штрафом.

С Кубой ассоциируется употребление табака, а именно сигар. Вот только курить в общественных местах официально запрещено. Употребление, хранение наркотиков – тоже. Кубинцы могут получить смертную казнь за это. Туристов тоже щадить не будут: пойманного нарушителя закона наверняка приговорят к тюремному сроку. В этом отношении Куба – не Ямайка.

Несмотря на романтический флер, которым пронизаны истории о пребывании на острове, купаться и загорать нагишом не лучшая идея – схлопочете штраф.

Гомосексуальность на Кубе легальна, но есть только несколько мест, где однополые пары могут общаться. С проявлением привязанности на публике тоже нужно быть внимательными. К чему провоцировать нежелательное вниманию со стороны полиции и местных властей?