Стали известны цены на летний отдых в России

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru подсчитал, во сколько обойдется летний отдых на отечественных курортах в 2022 году.

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Оказалось, что относительно прошлогоднего сезона на 33% подорожала стоимость одной ночи в квартире в Калининградской области.

В Крыму летний отпуск будущим летом уже сейчас стоит дороже на 9%, в Краснодарском крае — на 5%.

Сейчас сделать бронь отеля или квартиры в Краснодарском крае на лето можно за 2,8 тысячи рублей в сутки, а в Крыму — за 3,6 тысячи рублей.

Увеличился спрос на отдых на Балтийском море. Как сообщает Tvil.ru, на 233% увеличился спрос на отдых в Калининградской области относительно прошлогоднего сезона.

Неизменной популярностью пользуются курорты Краснодарского края и Крыма.

"Курорты Крыма и Краснодарского края остаются самыми востребованными для семейного отдыха летом — 43 процента бронирований на лето поступают от семейных туристов. Однако 26 процентов мам с детьми больше предпочитают отдыхать в Анапе, Сочи, Геленджике. Провести летний отпуск в этом году в Калининградской области планирует 33 процента российских семей и пар",