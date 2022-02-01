Как Шри-Ланку превратили в Краснодарский край

Даже в далекой живописной Шри-Ланке нашелся "русский след". Подробнее об этом, в материале "Рамблера".

Фото: @zukclub @zukclub

В Сети шумно обсудили билборд, появившийся между небольшими городками Мирисса и Велигама на Шри-Ланке, которая набирает все большую популярность у российских туристов.

На заметном белом билборде у дороги красовалась надпись на русском языке "Добро пожаловать в Краснодарский край". Все бы ничего, да только кубанские курорты и Шри-Ланку разделяют тысячи километров.

Оказалось, что надпись появилась на билборде не по волшебству. В частности, уличный художник Сергей Овсейкин объявил на своей странице в Инстаграме конкурс.

"Несколько дней назад я устроил конкурс, в котором предложил прислать свои варианты фразы. Финалиста также выбирали подписчики, а я выступал исключительно модератором процесса", — рассказал он.

Абсолютное большинство голосов в результате голосования набрал а фраза авторства пользователя @skissoryou. Фраза "Добро пожаловать в Краснодарский край" оказалась наиболее популярной среди пользователей.

"Думаю, ее выбрали, потому что смешно звучит в контексте Шри-Ланки. Тут много русских", — считает художник.

Кроме этой идеи были и другие варианты: "Здесь вам не Тюмень", "Все равно вернешься", "Обсессивнокомпульсивность".

Такая ироничная идея понравилась многим.

"Хочется отметить, что подобного плана стрит-арт акции с вовлечением интернет-аудитории до этого прецедента не создавались. Также важно то, что интерактив и юмор в нынешних реалиях абсолютно необходим!", — объяснил художник.