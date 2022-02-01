Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
9 минут назад

Как Шри-Ланку превратили в Краснодарский край

Даже в далекой живописной Шри-Ланке нашелся "русский след". Подробнее об этом, в материале "Рамблера".

Как Шри-Ланку превратили в Краснодарский край
Фото: @zukclub@zukclub

В Сети шумно обсудили билборд, появившийся между небольшими городками Мирисса и Велигама на Шри-Ланке, которая набирает все большую популярность у российских туристов.

На заметном белом билборде у дороги красовалась надпись на русском языке "Добро пожаловать в Краснодарский край". Все бы ничего, да только кубанские курорты и Шри-Ланку разделяют тысячи километров.

Оказалось, что надпись появилась на билборде не по волшебству. В частности, уличный художник Сергей Овсейкин объявил на своей странице в Инстаграме конкурс.

"Несколько дней назад я устроил конкурс, в котором предложил прислать свои варианты фразы. Финалиста также выбирали подписчики, а я выступал исключительно модератором процесса", — рассказал он.

Абсолютное большинство голосов в результате голосования набрал а фраза авторства пользователя @skissoryou. Фраза "Добро пожаловать в Краснодарский край" оказалась наиболее популярной среди пользователей.

"Думаю, ее выбрали, потому что смешно звучит в контексте Шри-Ланки. Тут много русских", — считает художник.

Кроме этой идеи были и другие варианты: "Здесь вам не Тюмень", "Все равно вернешься", "Обсессивнокомпульсивность".

Такая ироничная идея понравилась многим.

"Хочется отметить, что подобного плана стрит-арт акции с вовлечением интернет-аудитории до этого прецедента не создавались. Также важно то, что интерактив и юмор в нынешних реалиях абсолютно необходим!", — объяснил художник.

Интересно, что русский билборд почти сразу же был закрашен.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители