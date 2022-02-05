Бортпроводник рассказал о раздражающем поведении пассажиров

Бортпроводник Дейв Аника поделился о том, как ведут себя самые раздражающие пассажиры в самолете. Об этом сообщает The Sun.

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Он рассказал, что некоторые путешественники возмущаются вещами, которые бортпроводники не в состоянии исправить или контролировать. В качестве примера он привел цены на еду: иногда туристы возмущаются тем, почему она такая дорогая, но цену устанавливает не экипаж самолета.

Еще одним раздражающим поведением он назвал то, что многие пассажиры встают со своих мест сразу же после приземления. Делать этого нельзя, а также бессмысленно, особенно, если люди находятся на задних рядах. Аника рассказал, что в таком случае объявляет в громкоговоритель: "Мы приземлились. Пассажиры сзади, пожалуйста, присядьте, не нужно стоять в проходе. Вы все равно выходите последними".