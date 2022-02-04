Власти Словакии упростили правила въезда для туристов

Власти Словакии упростили въезд для иностранных путешественников, переболевших коронавирусом. Об этом сообщается на официальном портале Schengen Visa Info.

Новые правила для въезжающих в страну вступили в силу с четвертого февраля. Те, кто переболел коронавирусом за 180 дней до пересечения границы, могут посещать республику на тех же условиях, что и вакцинированные.

Также власти Словакии упростили правила для тех, кто был в ЮАР, Лесото, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Эсватини и Мозамбике. Теперь обязательная самоизоляция для них сокращается с десяти до пяти дней.