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1 час назад

Власти Словакии упростили правила въезда для туристов

Власти Словакии упростили въезд для иностранных путешественников, переболевших коронавирусом. Об этом сообщается на официальном портале Schengen Visa Info.

Власти Словакии упростили правила въезда для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Новые правила для въезжающих в страну вступили в силу с четвертого февраля. Те, кто переболел коронавирусом за 180 дней до пересечения границы, могут посещать республику на тех же условиях, что и вакцинированные.

Также власти Словакии упростили правила для тех, кто был в ЮАР, Лесото, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Эсватини и Мозамбике. Теперь обязательная самоизоляция для них сокращается с десяти до пяти дней.

Ранее стало известно, в какие три страны россияне ищут билеты.

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