Россияне массово ищут авиабилеты в три страны

Российские туристы массово ищут билеты в Норвегию, Индонезию и Марокко на фоне сообщений об ослаблении ограничений в этих странах для путешественников. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию "Ленты.ру".

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Так, количество поисковых запросов на авиабилеты в Норвегию увеличилось в 1,7 раза. А на индонезийский остров Бали, который с четвертого февраля открылся для вакцинированных туристов, спрос вырос в 2,6 раза на 31 января и в 1,5-2 на первое и второе февраля.

Кроме этого, специалистами сервиса был замечен рост на 30 процентов на перелеты в Марокко.