Эксперты объяснили "обрушение" туристического потока в Крыму

Эксперты туристической отрасли заявили, что если отельеры и рестораторы не умерят финансовые аппетиты, Крым может потерять туристическую привлекательность. Об этом сообщает РИА Новости.

На острове не хватает отелей категории четыре и пять звезд. Специалист подчеркнул, что число пятизвездочных гостиниц на полуострове не превышает 20, в то время как в Краснодарском крае таких объектов уже 45. К тому же, в новом сезоне будет активно восстанавливаться международный туризм.