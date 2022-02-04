Эксперты объяснили "обрушение" туристического потока в Крыму

Эксперты туристической отрасли заявили, что если отельеры и рестораторы не умерят финансовые аппетиты, Крым может потерять туристическую привлекательность. Об этом сообщает РИА Новости.
Одним из условий возможного «обрушения» курортного сезона на полуострове председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей» Наталия Стамбульникова назвала неразумное планирование ценовой политики рядом представителей отрасли в республике.
«Наибольшее беспокойство вызывает бездумное и необоснованное поднятие цен отельерами», — заявила эксперт.
Другой проблемой, по ее мнению, выступает недостаток квалифицированных кадров. Слова коллеги подтвердил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
На острове не хватает отелей категории четыре и пять звезд. Специалист подчеркнул, что число пятизвездочных гостиниц на полуострове не превышает 20, в то время как в Краснодарском крае таких объектов уже 45. К тому же, в новом сезоне будет активно восстанавливаться международный туризм.
«Число открытых международных направлений по сравнению с 2020 годом выросло в четыре раза. Доступны Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба, Мексика и многие другие страны. Кроме того, увеличивается конкуренция между регионами страны», — отметил он
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