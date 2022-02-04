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4 часа назад

Эксперты объяснили "обрушение" туристического потока в Крыму

Эксперты туристической отрасли заявили, что если отельеры и рестораторы не умерят финансовые аппетиты, Крым может потерять туристическую привлекательность. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты объяснили "обрушение" туристического потока в Крыму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одним из условий возможного «обрушения» курортного сезона на полуострове председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей» Наталия Стамбульникова назвала неразумное планирование ценовой политики рядом представителей отрасли в республике.

«Наибольшее беспокойство вызывает бездумное и необоснованное поднятие цен отельерами», — заявила эксперт.

Другой проблемой, по ее мнению, выступает недостаток квалифицированных кадров. Слова коллеги подтвердил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

На острове не хватает отелей категории четыре и пять звезд. Специалист подчеркнул, что число пятизвездочных гостиниц на полуострове не превышает 20, в то время как в Краснодарском крае таких объектов уже 45. К тому же, в новом сезоне будет активно восстанавливаться международный туризм.

«Число открытых международных направлений по сравнению с 2020 годом выросло в четыре раза. Доступны Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба, Мексика и многие другие страны. Кроме того, увеличивается конкуренция между регионами страны», — отметил он

Ранее мы рассказывали, как крымчане наживаются на туристах.

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