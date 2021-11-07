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Россиянин рассказал, как крымчане наживаются на туристах

Диана Товсепова
3 часа назад

О том, как местные жители в Крыму наживаются на туристах, рассказал россиянин в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин рассказал, как крымчане наживаются на туристах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, мужчина побывал на полуострове и отметил, что некоторые жители на курорте пытаются нечестно зарабатывать. По его словам, в Крыму зарабатывают на парковке автомобилей.

После посещения знаменитых дворцов в Крыму (Воронцовский, Ливадийский и Массандровский) мужчине рассказали, что у приезжающих к этим местам туристов требуют 300 рублей за парковку.

По его словам, у отдыхающих просили деньги за места на обычной улице, где не было никакой информации о платной парковке или какого-либо пропускного пункта.

Мужчина решил отправиться к этим достопримечательностям, чтобы проверить, правда ли это. ЫВ частности у Ливадийского дворца к нему подошел мужчина, предъявил квитанцию и назвал стоимость парковки.

«Неплохой бизнес. Материальных затрат никаких, заработок чисто на доверии отдыхающих. Расчет таков, что на экскурсионный объект человек приедет один раз и ничего не заподозрит», — объяснил он.

Ранее в Крыму пожаловались на падение спроса.

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