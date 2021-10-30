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В Крыму не досчитаются половины туристов

Диана Товсепова
2 часа назад

Крым недосчитается половины туристов на ноябрьские праздники из-за пандемии коронавируса и введенных после роста заболеваемости ограничений. Об этом сообщила ТАСС председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей, владелица мини-гостиницы Наталия Стамбульникова.

В Крыму жалуются на резкое падение спроса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, на полуострове введены новые ограничения — заселиться в гостиницу, отель или санаторий можно только при наличии QR-кода или отрицательного "свежего" ПЦР-теста. При этом на въездах в Севастополь установили блокпосты для проверки сертификатов о вакцинации и документов, подтверждающих то, что человек не инфицирован COVID-19.

"Сейчас загрузка по севастопольскому региону падает на 50%, по Крыму - на 30%. В Крым более стабильно прибывают туристы, но выбирают не те самые отели, где требуются QR-коды, а едут на дачи, апартаменты, там, где без справок. <…> Недосчитаемся, до 50% минус будет. Это мои такие прогнозы", — объяснила Стамбульникова.

При этом в самых дорогих отелях отмечают большую олотильность спроса и возросшую нагрузку на колцентр. Об этом рассказал ТАСС гендиректор одного из крупнейших крымских туристических комплексов премиум-класса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян,

"Мы видим большую волатильность спроса и обеспокоенность со стороны гостей. Наша загрузка снизилась на 15-20%", — объяснил он.

Ранее мы писали о том, какие два направления выбрали россияне для отдыха в ноябрьские праздники.

Новости путешествий,ИТАР-ТАСС,
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