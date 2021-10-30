В Крыму жалуются на резкое падение спроса

"Сейчас загрузка по севастопольскому региону падает на 50%, по Крыму - на 30%. В Крым более стабильно прибывают туристы, но выбирают не те самые отели, где требуются QR-коды, а едут на дачи, апартаменты, там, где без справок. <…> Недосчитаемся, до 50% минус будет. Это мои такие прогнозы", — объяснила Стамбульникова.