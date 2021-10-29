Куда отправятся россияне на ноябрьские праздники

Несмотря на пандемию, турагентства стали снова популярными - эксперты фиксируют рост бронирований. На этот раз российские туристы выбирают два горячих направления. Номера в отелях на этих курортах расхватывают как горячие пирожки, а среди шезлонгов на пляже то и дело слышится русская речь. Смотрите видео о самых популярных направлениях на ноябрьские праздники — рейсы туда уже заполнены больше, чем на 75%.