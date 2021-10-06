Куда поехать по России осенью

В горы, к морю или к живописным озерам — если вы планируете отпуск осенью, стоит рассмотреть направления внутри России. Самые интересные варианты — в материале "Рамблера".

Карелия

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За девственными лесами, прозрачными озерами и бескрайними просторами стоит отправиться в Карелию. Осенью пейзажи республики играют еще более яркими красками, заставляя туристов восхищенно фотографировать каждый уголок этих мест.

Путешествие сюда будет особенно интересным, если посмотреть главные природные памятники: Марциальные воды, гора Сампо, водопад Кивач и кратер вулкана под названием Гирвас, возрастом более 2 миллиардов лет.

Туристам, предпочитающим активный отдых — отправляйтесь в конные или сафари туры на джипах или квадроциклах, катайтесь с северными хаски, собирайте грибы и бруснику.

В октябре здесь холодает до +9°C днем и +4°C ночью, а в ноябре температура не поднимается выше +2°C, а ночью уже и вовсе минусовая.

Байкал

Знаменитое озеро круглый год притягивает туристов. Оказаться в другом времени вы сможете, посетив огромный остров «Ольхон», украшенный холмами и скалами причудливых форм. Там есть, на что посмотреть — священное бурятское место тринадцать столбов сэрге, пролив Малое море, скала «Шаманка» и «Мыс Хобой» (каменная плита в форме клыка). Осень только придает этим местам особенную магию.

К посещению рекомендуется и Байкальский заповедник. Здесь бескрайние холмы, озера, реки и заливы и водопады. На южном берегу Байкала туристов привлекает гранатовый пляж, который носит такое название из-за песка бордового цвета.

В октябре здесь не очень холодно — в среднем +7°C, а в ноябре возможны заморозки до -5°C.

Калининград

Российская Европа пользуется особенной популярностью у туристов. Так, Калининград по праву считается удивительным местом с массой исторических и природных достопримечательностей. Здесь уютные красивые улицы, огромный ботанический сад, интересные музеи.

Будучи в Калининграде, нельзя не посетить Куршскую Косу — полосу суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Место выглядит невероятно!

У моря будет ветрено, но в целом осенью вы вряд ли здесь замерзнете — в октябре +10°C.

Крым

Осень — время для неспешных прогулок. Для этого в Крыму есть целый список живописных мест. Интересно будет посетить Балаклаву. Здесь можно найти шикарные виды на скалы и город, выйти в море на яхте или катере (если погода позволит), поесть свежей рыбы, попробовать крымских устриц.

Еще одно место — Ласточкино гнездо. Такой живописный вид завораживает в любое время года. Осенью может быть немного ветрено, но все так же очень красиво.

Рай для цветоводов и всех любителей красочных ландшафтов — Никитский ботанический Сад. Сад, где круглый год царит весна. Некоторые растения являются уникальными экземплярами. В саду регулярно проводятся балы хризантем и выставки других цветов — тюльпанов, ирисов и роз.

Конечно, теплой осенью особенно приятно посещать парки, а в Крыму они особенные.

Одно из таких мест — Ливадийский парк. Шедевр садово-паркового искусства, не менее великолепный, чем одноименный дворец. И сам дворец, и парк идеально вписаны в ландшафт Крыма и подчеркивают его красоту. При этом в нем чувствуется легкий привкус Италии — именно в таком стиле возвели роскошную царскую резиденцию.

Идеальный город для осенних прогулок — Гурзуф. Этот поселок считается одним из самых живописных мест южного побережья. Колоритный город украшают узкие улицы, выложенные брусчаткой. Многие считают, что Гурзуф похож на старый европейский город.

Здесь находится знаменитая дача Чехова, Гурзуфский парк, мыс Шаляпина, грот Пушкина.

Конечно, нельзя обделить вниманием Ялту. Узкие улочки старого города, живописная набережная, маленькие кафе и шумные рестораны — осенью здесь особенно уютно.