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1 час назад

Люкс за 50: в Египте "рухнули" цены на отели

В Египте зафиксировали период самых низких цен на отдых. Согласно данным АТОР, цены на «люксовый» отель опустились примерно на 40% и цены на отдых в 5* делюкс начинаются от 50 тыс. рублей.

Люкс за 50: в Египте "рухнули" цены на отели
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Причина таких цен в низком сезоне – причем как в России, так и в Египте. Если в России он финансовый – у большей части туристов финансы «съедены» новогодним отпуском и февраль и в допандемийные времена был несезоном. В Египте наступают «сезонные особенности направления», то есть довольно прохладный и ветреный сезон. Погода удобна для экскурсий и активного отдыха в кофте или свитере.

Coral Travel озвучил цены на 4* – в 33 460 р., а в отеле 5* – 35 925 р., 5*. Deluxe – обойдется в 66 286 р. По данным TUI Россия, в феврале тур на отдых в Хургаде в отеле 5* на 7 ночей с питанием «все включено» обходится от 25 000 р. на человека при двухместном размещении. В Шарм-эль-Шейхе отдых с такими же параметрами стартует от 30 000 р. на человека.

Также на египетском направлении из-за сезонного снижения спроса произошло сокращение объемов перевозки. Рейсы в Египет сняла «Победа», сократил «Аэрофлот» и т.д. О «точечных корректировках» в программах сообщили и другие туроператоры.

Однако туроператоры предупреждают, что такие цены не продержатся долго. Все спецпредложения отелей касаются февраля-марта. С мартовских праздников и до конца мая Египет вернётся к ценам высокого сезона. Рост цен относительно февральского уровня составит от 15 до 30%. Выше всего они ожидаются в период майских праздников, а также европейских пасхальных каникул.

Ранее мы рассказывали, за что египтяне закидали камнями русского туриста.

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