Российский фотограф оказался в египетской тюрьме, но на него самого совершили нападение. Так в передрягу попал фотограф Андрей Котов, который разгневал местных мужчин в каирском районе Маншият Нассер, известном как «Город мусорщиков».

Однако позже и сам турист, и зачинщик самосуда оказались в одном полицейском участке, а русскому фотографу грозил срок в египетской тюрьме. В ситуацию даже вмешался российский МИД.

Смотрите видео том, как это произошло и чем закончилось.