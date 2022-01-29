Почему египтяне не любят русских туристов

"Это бесконечно достающие тебя люди, предлагающие экскурсии , фотосессии, массаж. Причем один и тот же человек мог подойти 5 раз за день, это что вообще? Это было невыносимо, не было такого чтобы за час к тебе не подошло пару человек со своими навязчивыми услугами. Как сектанты какие-то, подходят, фотографируют тебя без спроса , выписывают свои чеки, что за неадекватность?...", — рассказывала одна из туристок.