Почему египтяне не любят русских туристов

Одно из самых популярных направлений у российских туристов сейчас — Египет. Пирамиды и золотой песок наконец дождались отдыхающих из России, но как оказалось, отношение к нашим соотечественникам у местных весьма неоднозначное. О том, что думают египтяне о русских, в материале "Рамблера".
Оказалось, что у египтян есть немало претензий к российским туристом. Об этом рассказала россиянка в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Однажды она столкнулась с неприятным случаем в магазине. Местный торговец был возмущен тем, что россияне, заметившие отсутствие ценников, начали предъявлять претензии. Их не устроило то, что местным жителям и туристам товары отпускаются по разной стоимости.
«Для вас, людей из России, это дешево! Постоянно приходят такие же, как вы, недовольные тем, как я работаю! Если бы вы были местными, цена была бы другая, это же ясно! Вот немцы не такие, как ваши люди, ни разу не жаловались, не торговались», —цитирует продавца автор блога.
Некоторые работники отелей жалуются, на привычку россиян уносить из ресторанов отелей еду, несмотря даже на систему "все включено".
"Я сама видела такое постоянно, однажды увидела и вовсе забавную картину: женщина 60 лет просто закинула в сумку все содержимое тарелки. Выглядело это очень смешно. Надеюсь, на дне сумки хотя бы был пакет!", — рассказала россиянка.
При этом кого-то раздражает, что россияне постоянно спешат и выстраиваются в очередь к обеду или к ужину заранее.
Сами туристы считают, что некоторые россияне дают повод местным относиться к ним недоброжелательно:
"Русские сами любят попонтоваться, покачать права, поорать на персонал отелей (к сожалению, пару раз была свидетельницей), именно к этим туристам может быть и отрицательное отношение”, “Это выдумки закомплексованных туристов из России. Причин несколько: не знание иностранных языков, неумение вести себя культурно в общественных местах и в ресторане. Многие иностранцы с детства привыкли путешествовать, для них это не событие. А наши люди к этому пришли совсем недавно. Культура воспитания другая".
При этом российские туристы отмечают, что в Египте им бывает неприятно сталкиваться с отношением местных жителей:
"Когда к нам на базаре начали приставать продавцы, я сказала, что у меня нет денег на сувениры. На что мне ответили, что русские всегда были богатыми и спросили, с чего мы вдруг резко обеднели. Я встала и даже не знала, что ответить на такую дерзость";
"Это бесконечно достающие тебя люди, предлагающие экскурсии , фотосессии, массаж. Причем один и тот же человек мог подойти 5 раз за день, это что вообще? Это было невыносимо, не было такого чтобы за час к тебе не подошло пару человек со своими навязчивыми услугами. Как сектанты какие-то, подходят, фотографируют тебя без спроса , выписывают свои чеки, что за неадекватность?...", — рассказывала одна из туристок.